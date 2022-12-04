Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на трассе Бийск-Белокуриха в ночь на 4 декабря. В машинах были взрослые и две маленькие девочки. Об этом сообщает аварийный комиссариат Бийска.

В ГУ МВД по региону сообщили, что авария произошла 3 декабря в 19:10 на 10-м км трассы «Бийск-Белокуриха».

28-летний водитель, управляя Honda cr-v, ехал от Бийска в сторону Белокурихи с небезопасной скоростью. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с едущим навстречу автомобилем Toyota Corona, которой управлял 28-летний мужчина. Произошло лобовое столкновение.

В результате ДТП, пострадали двое водителей и две маленькие пассажирки Toyota Corona — 9-летняя и 6-летняя девочки. По словам очевидцев, водитель Honda в коме. Девочки получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение.