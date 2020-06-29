Лодка с двумя барнаульцами потерпела крушение в ураганную ночь на Оби

Сообщение в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило около полуночи от очевидцев ЧП.
Жители Затона услышали крики о помощи, но сами помочь утопающим ничем не могли: мужчин сносило быстрым течением вниз по реке, ширина которой в этом месте составляет около одного километра.
Транспортные полицейские организовали поисково-спасательную операцию. Старший прапорщик полиции Александр Бородин на служебном катере выдвинулся на реку, осмотрел опоры моста, береговую линию, но потерпевших крушение не нашел.
«Связавшись с руководством, я попросил разрешения расширить квадрат поиска, после чего выдвинулся выше по течению. В ту ночь дул сильный ветер, шум волн заглушал все звуки. С включенным прожектором доплыл до острова Шубинский, неподалеку от которого и увидел в центре реки силуэты двух мужчин. Они едва держались на плаву», — рассказал командир катера.
Полицейский поднял пострадавших на борт и быстро доставил их в линейный пункт полиции речного порта Барнаула.
Там дачникам подобрали сухую одежду и напоили горячим чаем. Спасенные отказались от медицинской помощи. Они рассказали, как все произошло.
«Возвращались с дачи в город. В темноте наскочили на топляк, наша лодка перевернулась. Некоторое время мы держались за нее, потом она затонула. Паника была, пытались звать на помощь. Товарищ еще плавать не умеет, но был в спасательном жилете. В общем, натерпелись по полной. Но все закончилось благополучно. Огромное спасибо полицейским!», — поблагодарил за спасение один из пострадавших.
Александр Бородин отметил, что участок реки, где перевернулась лодка, считается очень опасным: там чередуются водовороты, нормальное и свальное течение.
«Мужчины, оказавшиеся за бортом после столкновения лодки с топляком, около полутора часов провели в воде, температура которой не поднималась выше 18 градусов», — добавил он.
Позже полицейские разыскали сигнальный буй затонувшей лодки, подняли ее со дна Оби и передали пострадавшим.
Начальник Алтайского ЛУ МВД России полковник полиции Сергей Окороков подчеркнул, что сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Барнаула круглосуточно и в любую погоду обеспечивают правопорядок. Ежегодно они спасают от 8 до 10 человек — рыбаков и отдыхающих, пренебрегших правилами безопасного поведения на воде.
«Александр Бородин — один из опытнейших наших сотрудников, служит более 20 лет. Искренне предан профессии полицейского. До поступления на службу в транспортную полицию Александр Сергеевич ходил по маршрутам Обь-Иртышского бассейна на грузовых судах. Любовь к водной стихии унаследовал от отца, который строил суда на Барнаульском заводе», — поделился начальник краевого ЛУ МВД.