Лодка с двумя барнаульцами потерпела крушение в ураганную ночь на Оби

На Оби перевернулась лодка, в которой двое барнаульцев возвращались в город с дачи. Дул сильный ветер, на реке поднялись большие волны. Мужчины провели полтора часа в воде, пока их жизни не спасли полицейские, рассказали в МВД.

Сообщение в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило около полуночи от очевидцев ЧП.

Жители Затона услышали крики о помощи, но сами помочь утопающим ничем не могли: мужчин сносило быстрым течением вниз по реке, ширина которой в этом месте составляет около одного километра.

Транспортные полицейские организовали поисково-спасательную операцию. Старший прапорщик полиции Александр Бородин на служебном катере выдвинулся на реку, осмотрел опоры моста, береговую линию, но потерпевших крушение не нашел.

«Связавшись с руководством, я попросил разрешения расширить квадрат поиска, после чего выдвинулся выше по течению. В ту ночь дул сильный ветер, шум волн заглушал все звуки. С включенным прожектором доплыл до острова Шубинский, неподалеку от которого и увидел в центре реки силуэты двух мужчин. Они едва держались на плаву», — рассказал командир катера.

На Оби в Барнауле перевернулась лодка. Скриншот видео мвд. рф

Полицейский поднял пострадавших на борт и быстро доставил их в линейный пункт полиции речного порта Барнаула.

Там дачникам подобрали сухую одежду и напоили горячим чаем. Спасенные отказались от медицинской помощи. Они рассказали, как все произошло.

«Возвращались с дачи в город. В темноте наскочили на топляк, наша лодка перевернулась. Некоторое время мы держались за нее, потом она затонула. Паника была, пытались звать на помощь. Товарищ еще плавать не умеет, но был в спасательном жилете. В общем, натерпелись по полной. Но все закончилось благополучно. Огромное спасибо полицейским!», — поблагодарил за спасение один из пострадавших.

Александр Бородин отметил, что участок реки, где перевернулась лодка, считается очень опасным: там чередуются водовороты, нормальное и свальное течение.

«Мужчины, оказавшиеся за бортом после столкновения лодки с топляком, около полутора часов провели в воде, температура которой не поднималась выше 18 градусов», — добавил он.

Позже полицейские разыскали сигнальный буй затонувшей лодки, подняли ее со дна Оби и передали пострадавшим.

Начальник Алтайского ЛУ МВД России полковник полиции Сергей Окороков подчеркнул, что сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Барнаула круглосуточно и в любую погоду обеспечивают правопорядок. Ежегодно они спасают от 8 до 10 человек — рыбаков и отдыхающих, пренебрегших правилами безопасного поведения на воде.