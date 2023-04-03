3 апреля
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Происшествия

Лодка с 11-летней девочкой заглохла в акватории сибирской реки

Накануне днем в Красноярске на Енисее в районе острова Отдыха на лодке заглох двигатель.

Енисей у Красноярска.
Енисей у Красноярска.
Агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края

В ней находились двое мужчин и 11-летняя девочка. Лодку течением сносило под судно «Красноярский Рабочий», требовалась помощь, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Спасатели взяли на буксир неуправляемую лодку с пассажирами и доставили к берегу.

Между тем микроавтобус вместе с пассажирами утонул в реке Барнаулка.

Авария произошла на шоссе Ленточный бор. Микроавтобус оказался в реке почти полностью под водой. Неизвестно, как это произошло. Очевидцы сообщают, что в машине находились отец с сыном.

Утонувший автомобиль вытаскивали самогрузом. С его помощью вытащили пассажиров микроавтобуса.

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