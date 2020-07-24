Локомотив сбил пасущуюся без присмотра корову в Алтайском крае

В Алтайском крае корова попала под локомотив пассажирского поезда. В результате, животное скончалось, сообщает региональное линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на перегоне Сарайский-Арбузовка. Корова без присмотра паслась на ж/д путях. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на животное не удалось. Локомотив получил механические повреждения.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают владельца животного, допустившего выпас скота вблизи железнодорожных путей.

Основная причина таких происшествий — отсутствие контроля за выпасом коров и лошадей. В транспортной полиции напоминают, столкновения с крупным рогатым скотом влекут не только гибель животных, но и могут стать причиной аварии.