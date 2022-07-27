27 июля
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Происшествия

Лопасть вертолета срезала голову парню на глазах у семьи

В Афинах на глазах у семьи и друзей погиб британский студент, пытавшийся сделать селфи перед вертолетом, сообщает The Mirror.

Вертолет Robinson R-44.
Вертолет Robinson R-44.
CC0

22-летний британец возвращался с вертолетной экскурсии. Когда машина приземлилась в Афинах, он первым высадился из него, направился к хвосту и подошел к хвостовому винту.

Лопасти винта не успели остановиться и обезглавили его.

Полицейские проводят расследование по факту возможной халатности. Дело в том, что винт должен был быть полностью остановлен, и только тогда пассажиры могут выходить из вертолета.

Полиция арестовала трех человек, в том числе пилота вертолета.

Вертолет наняли родители для отдыха всей семьей, пишет Lenta.ru.

Ранее вертолет с российскими школьниками экстренно сел на вулкан.

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