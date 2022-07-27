Лопасть вертолета срезала голову парню на глазах у семьи

22-летний британец возвращался с вертолетной экскурсии. Когда машина приземлилась в Афинах, он первым высадился из него, направился к хвосту и подошел к хвостовому винту.
Лопасти винта не успели остановиться и обезглавили его.
Полицейские проводят расследование по факту возможной халатности. Дело в том, что винт должен был быть полностью остановлен, и только тогда пассажиры могут выходить из вертолета.
Полиция арестовала трех человек, в том числе пилота вертолета.
Вертолет наняли родители для отдыха всей семьей, пишет Lenta.ru.
Ранее вертолет с российскими школьниками экстренно сел на вулкан.