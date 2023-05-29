Лось побродил по российскому магазину, вышел из него и умер

Накануне в Стерлитамаке в один из магазинов забрел лось.

Это был самец примерно 2-3 лет. Магазин готовили к открытию и покупателей в нем не было, пишет «Башинформ». Продавцы позвонили в минприроды, приехали специалисты.

Но лось сам вышел из магазина и бросился убегать от людей, указывает kugvesti.ru. Но врезался в забор неподалеку и умер.

Недалеко от магазина находятся садовые участки, оттуда, предположительно, и пришел лось.

Ранее сибирские рыбаки случайно спасли лося, за которым гнался медведь. Косолапый целеустремленно гнался за добычей. У лося же выбор был невелик: остаться с медведем наедине или идти к не менее страшному автомобилю.

Лось выбрал второе и не прогадал. Животное пробежало мимо машины, а вот мишка струсил.

Рыбаки запустили двигатель, чтобы машина была более устрашающей для хищника.

Медведь не рискнул подходить и попытался обойти, но для охоты было поздно - лось убежал.