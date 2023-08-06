Лошадь откусила девочке два пальца в российском конном клубе

Девочка в клубе находилась с родителями. В какой-то момент на ребенка набросилась лошадь и откусила ей два пальца.
Пострадавшую экстренно госпитализировали, указывает Газета.Ru. В клинике медики оказали девочке необходимую медпомощь. Состояние пострадавшей врачи оценивают как удовлетворительное.
Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее лошадь протащила мертвого всадника через половину деревни.
По просьбе знакомого погибший начал объезжать его лошадь, и, чтобы не упасть, привязался веревкой к седлу, рассказали в СКР по Омской области.
Однако 48-летний мужчина выпал из седла, ударился головой о землю и погиб. После чего лошадь тащила мертвого всадника по земле около километра.
Смертельную травму погибший получил при падении.