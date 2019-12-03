«Лучшего по профессии» полицейского приговорили к семи годам тюрьмы

Бывший замначальник районного отдела полиции Ижевска Станислав Сабир получил шесть лет и девять месяцев колонии за превышение должностных полномочий и фальсификацию уголовного дела о наркотиках, следует из данных СКР по Удмуртской республике.

В феврале 2016 года Сабир сфальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий, чтобы искусственно улучшить показатели своей работы, сообщает RG.ru.

Он попросил одного из своих знакомых забрать из тайника наркотики и сказать полицейским, что он купил их у 52-летнего мужчины. При этом полицейский знал, что обвиняемый на самом деле не виновен. Чтобы доказать обратное, он сам подкинул в одежду пострадавшего марихуану, добавляет «Новая газета».

По данным Udm-info, Устиновский районный суд обвинил полицейского по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотиков или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования невиновного лица), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Приговор вступил в силу.

Сабир в 2007 году победил в конкурсе «Лучший по профессии», пишет polit.ru. В октябре 2016-го его уволили за проступок, который порочил честь и достоинство сотрудников МВД.