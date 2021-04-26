«Лучший актер года» с приятелями жестко избил экс-хоккеиста ЦСКА

Три человека, среди которых якобы был актер Александр Паль, избили 25-летнего спортсмена в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ .

По его данным, 32-летний артист с приятелями напал на игрока дублеров ЦСКА Кевина Антипова. Хоккеиста госпитализировали с тяжелыми повреждениями лица: проломанными скулами и выбитой глазной костью.

Телеграм-канал 112 утверждает, что Паля допрашивала полиция, пишет «Росбалт».

Сам Паль связался с журналистами и заявил, что избиение ему вменяют по ошибке.

«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — сказал он изданию Life.

Паль мог быть пьян или находиться под влиянием запрещенных препаратов, этим и объяснялось его неадекватное поведение. Московская полиция проверяет эту информацию.

В отношении актера и его приятеля Данила Иванова возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее Паль получил кинонаграду «Ника» — он стал тал лучшим актером 2020 года. Академики отметили его актерскую игру в фильме «Глубже!».

Сам артист на церемонии вручения кинопремии не присутствовал, сообщают «Вести». 25 апреля стало известно, что его подозревают в избиении бывшего хоккеиста Антипова.

Официальное заявление ЦСКА

«В 2016 году молодой человек полгода пробыл в системе ЦСКА, после чего с ним был расторгнут контракт. Где он находился после, клубу не известно, также как и о возможном конфликте с актером Палем», — говорится в сообщении клуба.

Сейчас спортсмену 25 лет. В ЦСКА также подчеркнули, что на данный момент Антипов «не может являться игроком молодежной команды клуба или какой-либо другой».