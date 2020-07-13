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Происшествия

Любитель японской кухни в Барнауле украл коробку роллов у курьера

Житель Барнаула заказал доставку роллов, но не рассчитал бюджет. На покупку не хватило денег, и он решил украсть еду у курьера, рассказали в полиции.

Суши. Роллы. Японская кухня.
Суши. Роллы. Японская кухня.
CC0

18-летний курьер с заказом приехал в вечернее время к дому заказчика, который его уже ждал. Планировался расчет по карте. Стоили ролллы 800 рублей, но этой суммы на карте не оказалось.

Тогда голодный барнаулец толкнув курьера и убежал с коробкой роллов.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель краевой столицы.

«Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту „г“ части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации „Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья“», — сообщили в ведомстве.

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