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Происшествия

Любитель «зимней рыбалки» умыкнул у друга лодочный мотор

В селе Павловск Алтайского края неизвестные похитили у местного жителя лодочный мотор стоимостью 30 тыс. рублей.

Рыбацкая лодка.
Рыбацкая лодка.
сибфоут.мвд.рф

Полицейские исследовали веранду дома, откуда пропал мотор, но следов взлома не обнаружили.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый барнаулец.

Злоумышленник неоднократно бывал в гостях у товарища и знал, где он оставляет ключи от входных дверей. Когда хозяина не было дома, он воспользовался ключами и совершил кражу.

Похищенный мотор сотрудники полиции изъяли в одном из ломбардов Павловска, говорится в сообщении краевого главка МВД. Подозреваемый заложил его за 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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