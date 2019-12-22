Любитель «зимней рыбалки» умыкнул у друга лодочный мотор

Полицейские исследовали веранду дома, откуда пропал мотор, но следов взлома не обнаружили.
Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался знакомый потерпевшего, ранее судимый барнаулец.
Злоумышленник неоднократно бывал в гостях у товарища и знал, где он оставляет ключи от входных дверей. Когда хозяина не было дома, он воспользовался ключами и совершил кражу.
Похищенный мотор сотрудники полиции изъяли в одном из ломбардов Павловска, говорится в сообщении краевого главка МВД. Подозреваемый заложил его за 10 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.