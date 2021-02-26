Любовь зла. Сотрудники ФСИН «прикинулись» девушкой и выманили на свидание беглого осужденного

Он украл мобильный телефон. Его задержали, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием части доходов в пользу государства. Мужчина отбывать наказание не захотел, скрылся от контроля инспекции и съехал с указанного в личном деле адреса.
Делом занялся отдел розыска ФСИН, пишет News.ru.
Сотрудники нашли аккаунт беглеца в соцсети «ВКонтакте», зарегистрировались под женским именем и начали переписываться с осужденным. Мужчина также показывал правоохранителям свои ролики в TikTok. После месяца общения осужденный пригласил «собеседницу» на свидание к себе в село Некрасово Белоярского района.
«На автобусной остановке, куда он пришел встречать возлюбленную, его ждало разочарование — вместо нее приехали оперативники, которые его задержали. Физическая сила и специальные средства в ходе задержания не применялись. Наказание в виде исправительных работ будет заменено шестью месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказали в областном ГУ ФСИН.