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Происшествия

Любовь зла. Сотрудники ФСИН «прикинулись» девушкой и выманили на свидание беглого осужденного

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) месяц переписывались от имени девушки со скрывшимся от надзора осужденным преступником в Свердловской области, чтобы задержать его.

Колония, колючая проволока.
Колония, колючая проволока.
Ирина Пергаева

Он украл мобильный телефон. Его задержали, Качканарский городской суд признал его виновным в грабеже и приговорил к исправительным работам с удержанием части доходов в пользу государства. Мужчина отбывать наказание не захотел, скрылся от контроля инспекции и съехал с указанного в личном деле адреса.

Делом занялся отдел розыска ФСИН, пишет News.ru.

Сотрудники нашли аккаунт беглеца в соцсети «ВКонтакте», зарегистрировались под женским именем и начали переписываться с осужденным. Мужчина также показывал правоохранителям свои ролики в TikTok. После месяца общения осужденный пригласил «собеседницу» на свидание к себе в село Некрасово Белоярского района.

«На автобусной остановке, куда он пришел встречать возлюбленную, его ждало разочарование — вместо нее приехали оперативники, которые его задержали. Физическая сила и специальные средства в ходе задержания не применялись. Наказание в виде исправительных работ будет заменено шестью месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказали в областном ГУ ФСИН.

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