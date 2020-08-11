Любовь зла: жительница Бийска незаконно проникла в дом соперницы

38-летнюю жительницу Бийска признали виновной за незаконное проникновение в дом соперницы и применение в отношении нее насилия, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

В феврале 2019 года осужденная находилась в состоянии алкогольного опьянения. У нее долгое время были неприязненные отношения с бывшей женой своего мужа. Женщина пришла домой к сопернице и стала бить ее руками и ногами. На крик потерпевшей пришли соседи и вызвали полицию, но до их приезда нападавшая скрылась.

В ходе следствия своей вины она не признала, утверждала, что драку начала другая женщина.

Суд собрал все необходимые доказательства ее вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ, и приговорил к выплате штрафа в размере 25 тыс. рублей.