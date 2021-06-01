Любовная ворожея не оправдала ожиданий барнаульца с разбитым сердцем

Житель Барнаула решил воспользоваться услугами ясновидящей, чтобы вернуть бывшую девушку. План не сработал — возлюбленная продолжала встречаться с другим, а ворожея и вовсе пропала.

37-летний мужчина нашел любовную ворожею в интернете. Он попросил ее вернуть бывшую девушку, которая ушла от него и встречалась с другим парнем.

За услуги ворожея попросила 35 тыс. рублей. Мужчина перевел сумму на банковский счет ясновидящей и стал ждать обещанных результатов.

«Время шло, а девушка все не писала, и тогда мужчина решил связаться с ведуньей. По прошествии времени, попытки заявителя связаться с ведуньей не увенчались успехами, тогда мужчина понял, что его обманули и решил обратиться в полицию», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские завели дело о мошенничестве.