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Люди в полицейской форме избили мужчину на костылях в Алтайском крае

В Алтайском крае сняли на видео, как люди в полицейской форме избили мужчину на костылях. Правоохранители проводят проверку, пишет ГУ МВД России по региону.

Люди в форме избили мужчину.
Люди в форме избили мужчину.
Скриншот с видео в instagram.com/incident22/

На кадрах видно, что мужчина на костылях обращается к людям в полицейской форме. Они отталкивают его и потерпевший падает. После этого он бьет по машине костылем и оттуда выходят мужчины. Они начинают избивать потерпевшего, а затем волокут по снегу. По предварительной информации, все произошло в Горняке.

«Для выяснения обстоятельств произошедшего начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Андрей Подолян назначил служебную проверку. Ее будут проводить сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности Главка», — отмечают в ведомстве.

Если установят, что к инциденту причастны полицейские, то их привлекут к ответственности. Также накажут их руководителей.

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