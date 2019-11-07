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Происшествия

Высокопоставленные лже-силовики хотели закатить банкет на алтайской базе

Администратора одной из турбаз на берегу Телецкого озера обманули мошенники под видом силовиков, которые якобы хотели устроить банкет. Мужчина пытался организовать мероприятие, но лишился почти 12 тысяч рублей и в итоге пошел в полицию.

Праздничный обед, банкет.
Праздничный обед, банкет.
CC0

43-летний житель Алтайского края рассказал, что по просьбе своего знакомого, которому принадлежала база отдыха в селе Иогач, работал там охранником и администратором. Несмотря на то, что сезон отдыха уже закрыт, база работала по выходным.

Хозяин базы, находясь в отъезде, позвонил мужчине и сказал, что с ним связались высокопоставленные представители одного из силовых ведомств, которые пожелали забронировать несколько домиков и организовать банкет, сообщили в МВД по Республике Алтай. Для решения организационных вопросов хозяин турбазы передал распорядителю номер телефона клиента.

Связавшись с заказчиком, мужчина узнал, что для организации банкета ему нужно купить продукты и алкоголь. В местном магазине этого не оказалось. Тогда незнакомец сообщил, что решит вопрос с покупкой продуктов и спиртного сам. После чего, ссылаясь на занятость, попросил администратора перевести ему по номеру телефона 11 200 рублей.

Клиент заверил, что по приезду на банкет, вернет деньги и оплатит услуги. Но потом связь прервалась, а номер был не доступен.

Полицейские устанавливают личность звонившего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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