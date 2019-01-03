Лже-сотрудники банка похитили у жителя Алтайского края больше 1,5 миллиона рублей

Полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые обманом похитили у жителя Бийска более 1,5 миллиона рублей, сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, в середине декабря этого года на телефон жителя города Бийска позвонил неизвестный мужчина, представился оператором банка, на счетах которого находились его депозитные сбережения.

Звонивший сообщил, что со счетов потерпевшего происходит списание денежных сумм, и чтобы остановить списание денег, ему необходимо назвать номера договоров, расчетных счетов и коды, которые будут приходить ему в смс-сообщениях.

В итоге мужчина лишился сбережений на сумму более 1 млн. 550 тыс. рублей, вскоре обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).