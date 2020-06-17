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17 июня
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Происшествия

Лжебанкир втерся в доверие к девушке и разбогател

В Алтайском крае каждую неделю происходят уникальные истории мошенничества через Интернет или банковские карты. Очередной жертвой похитителей стала 26-летняя жительница Барнаула.

Девушка с телефоном.
Девушка с телефоном.
СС0

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, девушка написала заявление на неизвестного мошенника, который снял с ее карты 260 тыс. рублей.

В один прекрасный день он позвонил ей на мобильный номер, представился сотрудником банка и сказал, что с ее карты только что хотели похитить все деньги.

Чтобы отменить операцию, необходимо срочно сообщить в банковский комитет необходимые персональные данные о карте и пароли.

Девушка разволновалась и выдала всю информацию. О том, что ее обокрали, она поняла через некоторое время.

В итоге по статье 158 («Кража, совершенная с банковского счета») возбуждено уголовное дело.

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