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Происшествия

Лжесотрудник ГИБДД заставлял барнаульских таксистов за деньги выполнять его прихоти

Оперативники сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Барнаулу задержали лжесотрудника ГИБДД, которого подозревают в хищении денег у водителей служб такси, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На проспекте Ленина.
На проспекте Ленина.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По версии сыщиков, подозреваемый звонил в службы заказов такси города Барнаула и представлялся сотрудником Госавтоинспекции. По пути следования к пункту назначения мужчина связывался с водителем по телефону и под различными предлогами просил их купить кофе и другие товары, а также пополнить счет мобильного телефона.

Таксисты были уверены в добропорядочности офицера ГИБДД и поэтому выполняли просьбу клиента. Приезжая к зданию дорожной полиции, жертвы обмана узнавали, что такси никто не заказывал и такой сотрудник здесь не работает.

Установлено, что барнаульские водители перевели злоумышленнику десятки тысяч рублей.

Операция по задержанию предполагаемого афериста проходила в Краснодарском крае при поддержке регионального СОБР Росгвардии. В ходе обыска у ранее неоднократно судимого мужчины 1979 года рождения изъяли несколько сотовых телефонов, банковские карты и различные сим-карты.

Подозреваемому инкриминируют совершение более 10 фактов хищений. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению иных преступлений. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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