Мадонна не встает с кровати. Подробности о здоровье звезды

После выписки из больницы Мадонне не стало лучше. Она не встает с кровати, сообщает ТАСС .

Мадонна по-прежнему чувствует себя плохо и не встает с кровати, передает издание.

В данный момент 64-летняя певица находится в своем доме в Нью-Йорке. Она все еще чувствует слабость и страдает от тошноты.

Несмотря на болезненное состояние, звезда хочет как можно раньше приступить к подготовке к юбилейному турне и выступить в запланированные сроки. Однако ее менеджер Гай Озри собирается перенести первый концерт на более поздний срок.

Напоминаем, что Мадонну госпитализировали 28 июня с серьезной бактериальной инфекцией. Из-за нее звезда не могла самостоятельно дышать в течение ночи. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, заявил ее менеджер Гай Осири.

Приятели звезды заявили, что в последнее время она круглосуточно работала над подготовкой концертного тура. По их словам, Мадонна репетировала шесть дней в неделю и даже доводила всех до бешенства своим перфекционизмом.