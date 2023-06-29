Что известно о Мадонне, чье здоровье подорвано тяжелой инфекцией

Известную американскую певицу Мадонну госпитализировали с серьезной инфекцией. По словам очевидцев, она не могла самостоятельно дышать ночью. Что известно об ее состоянии к этому часу - в материале altapress.ru.

Что произошло с Мадонной?

По информации Page Six, 64-летнюю Мадонну нашли в собственной квартире без сознания 24 июня. Рядом с ней находилась старшая дочь, Лурдес Леон. Она сопровождала мать в больницу.

У Мадонны диагностировали серьезную бактериальную инфекцию. Из-за нее звезда не могла самостоятельно дышать в течение ночи. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, заявил ее менеджер Гай Осири.

Мадонна и Лурдес. kulturologia.ru

Какое у нее состояние сейчас?

На данный момент Мадонна уже пришла в сознание и постепенно восстанавливается.

По словам знакомого певицы, она уже вышла из отделения интенсивной терапии, однако все еще находится под наблюдениями врачей, передает The voice mag.

Причины заболевания

Приятели звезды заявили, что в последнее время она круглосуточно работала над подготовкой концертного тура. По их словам, Мадонна репетировала шесть дней в неделю и даже доводила всех до бешенства своим перфекционизмом.

«У нее невероятная фигура, и ее тело страдает. Это ее труд любви. Ее перфекционизм доводит всех до белого каления, но ей все равно. Команда работает не покладая рук, потому что каждый хочет сделать ее счастливой. У нее нет никаких проблем с тем, чтобы уволить кого-то ни с того ни с сего», — цитирует Daily Mail приятеля Мадонны.

Мадонна в 24 года. опубликовано на fishki.net

Концертный тур перенесли?

Да, на время болезни Мадонны отложили ее тур, который должен был начаться 15 июля. Также перенесли все концерты.