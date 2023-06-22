22 июня
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Шоу-бизнес

Звезда "ВИА Гры" предстала перед подписчиками в откровенном купальнике

Поп-певица и участница группы "ВИА Гра" Анна Седакова предстала перед подписчиками в обтягивающем купальнике. Об этом сообщает "Попкорн News".

Группа "ВИА Гра"
Группа "ВИА Гра"
Wikimedia Commons

40-летняя Анна Седакова сняла короткое видео, в котором предстала перед подписчиками в монокини телесного цвета.

Подписчики отметили позитивные изменения в фигуре певицы. Они похвалили ее формы, бронзовый загар и плоский живот.

Ранее фанаты Седаковой заметили, что поп-дива расслабилась и перестала стесняться неидеальной фигуры. В скором времени звезде пришлось начать тренироваться, чтобы вернуться форму.

Несмотря на это, Седакова старается себя не ограничивать в питании. Она заявила, что ее полностью устраивает ее тело.

Ранее Надежда Сысоева, бывшая участница шоу Comedy Woman, рассказала, что ей удалили новообразование в груди.

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