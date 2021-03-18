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Происшествия

Магазины Metro получили угрозы об отравлении продуктов. Подробности

Неизвестные под угрозой отравления продуктов требуют выкуп от Metro.

Магазин Metro.
Магазин Metro.
metro-cc.ru

Информацию подтвердили РБК в пресс-службе компании.

Там отметили, что серьезно относятся к любым подобным сообщениям и поэтому усилили «контроль во всех торговых и распределительных центрах».

Metro «делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами», цитирует агентство пресс-службу торговой сети, пишет bfm.ru.

По данным Mash, в письмах с угрозами неизвестные требуют от Metro перевести 5 млн рублей.

Metro AG — группа компаний, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвертой — в мире. Торговый центр есть в Барнауле.

В России объем продаж за 2019/2020 финансовый год составил 2,6 млрд. евро.

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