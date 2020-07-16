Махинации с моментальной банковской картой лишили жительницу Алтайского края 800 тысяч рублей

Пожилая жительница Рубцовска пыталась продать гараж на сайте объявлений. Желающий нашелся, но сделка не состоялась. В итоге женщина лишилась крупной суммы денег, рассказали в полиции.

Рубцовчанке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что хочет купить у нее гараж, но пока находится в санатории на лечении в Волгоградской области и приехать не сможет.

По фото покупательницу гараж устроил и она захотела внести задаток 20 тысяч рублей на банковскую карту. Пенсионерка ответила, что она пользуется только наличными и у нее нет банковской карты.

Тогда звонившая предложила открыть в банке «моментальную карту» и на нее перевести задаток. Женщина согласилась и оформила ее в одном из отделений банка города карту, привязав ее к своему расчетному счету.

Вечером покупательница перезвонила. Она сказала, что перевела задаток, но ошибочно ввела 820 тысяч рублей и попросила вернуть ей деньги, при этом продиктовав ей номер карты.

«Женщина выполнила просьбу незнакомки и перевела на указанный счет деньги. Через два дня потерпевшая решила пойти в банк, чтобы проверить баланс накоплений. Но выяснилось, что никаких поступлений не было, а с недавно оформленной карты она сама перевела неизвестный девушке деньги», — рассказали в МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело.