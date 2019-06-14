МАК опубликовал отчет о катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. На фюзеляже обнаружили повреждения, характерные для следов от воздействия молнии.

По предварительным данным, молния ударила в самолет в 15:08. Специалисты МАК считают, что в этот момент произошло поражение самолета атмосферным электричеством, из-за чего отключился автопилот, а система дистанционного управления перешла в режим «Прямое управление», пишут РИА Новости.

Также в этот момент самописец зарегистрировал «эмоциональный возглас одного из членов экипажа: „Ух ты!“».

Для оценки действий экипажа комиссия МАК проведет эксперименты на полнопилотажном тренажере.

Что произошло в Шереметьево

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, во время которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.