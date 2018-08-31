Маски-шоу: в Алтайском крае закрыли точку по продаже наркотиков

В Новоалтайске силовики ворвались в дом, в котором торговали наркотиками. Подозреваемых задержали, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В Алтайском крае закрыли точку по продаже наркотиков.

По предварительной информации, летом в Новоалтайске 36-летняя местная жительница со своим 49-летним сожителем продавали наркотики. Они торговали гашишем и марихуаной.

Полицейские пресекли незаконную деятельность и задержали подозреваемых. Известно, что ранее злоумышленники уже были судимы за незаконное хранение наркотиков. Мужчину арестовали, а его сожительницу оставили под подпиской о невыезде.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.