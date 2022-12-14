Мальчика, спешащего в школу, чуть не сбили на дороге в Барнауле

Инцидент произошел утром 14 декабря на пересечении улиц Попова и Эмилии Алексеевой.
На опубликованных кадрах видно, что мальчик начал перебегать дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время водитель решил проскочить и чуть не наехал на школьника.
Судя по кадрам, мальчику задели руку, он упал. Школьник так торопился, что быстро поднялся и хотел продолжить бежать в школу, но его остановил водитель автомобиля. Он подошел к мальчику, возможно, чтобы проверить, в порядке ли он.
Ранее парня дважды сбили на дороге в Тюменской области.
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