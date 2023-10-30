Мальчики сбежали из детского сада в сибирском городе

Шестилетние Артем и Никита покинули сад около полудня, но полиция быстро нашла их.
Обстоятельства случившегося устанавливают, в учреждении проведут проверку.
Ранее в Новоалтайске мальчик пострадал, упав со школьных перил.
В Омске из дошкольного учреждения ушли двое мальчиков, сообщает Mash Siberia.
Шестилетние Артем и Никита покинули сад около полудня, но полиция быстро нашла их.
Обстоятельства случившегося устанавливают, в учреждении проведут проверку.
Ранее в Новоалтайске мальчик пострадал, упав со школьных перил.
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