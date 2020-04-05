Маленькая девочка выпала из окна в Заринске

Инцидент произошел в доме № 24 по проспекту Строителей.
«Ребенка забрала скорая помощь, девочка в реанимации. На месте работает полиция. Начинается сезон открытых окон. Самоизоляция здесь ни при чем!
Дети должны быть в безопасности. Родители, помните об этом», — сообщает издание.
Как разъясняет официальный аккаунт Заринска в Instagram «zarinsk.official», девочку в тяжелом состоянии доставили в заринскую городскую больницу.
«Девочка страдает аутизмом. Ребенок оказался без присмотра взрослых. Отец был на работе. Мать находилась в квартире вместе с дочерью, но не интересовалась, чем занят ребенок», — говорится в сообщении.
О происшествии сообщили прохожие. В комментариях к записи напоминают о необходимости ставить на окна защиту.