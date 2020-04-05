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Происшествия

Маленькая девочка выпала из окна в Заринске

В Заринске в субботу вечером, 4 апреля, из окна квартиры на 6 этаже выпала восьмилетняя девочка, сообщает «Наш город Заринск».

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Инцидент произошел в доме № 24 по проспекту Строителей.

«Ребенка забрала скорая помощь, девочка в реанимации. На месте работает полиция. Начинается сезон открытых окон. Самоизоляция здесь ни при чем!
Дети должны быть в безопасности. Родители, помните об этом», — сообщает издание.

Как разъясняет официальный аккаунт Заринска в Instagram «zarinsk.official», девочку в тяжелом состоянии доставили в заринскую городскую больницу.

«Девочка страдает аутизмом. Ребенок оказался без присмотра взрослых. Отец был на работе. Мать находилась в квартире вместе с дочерью, но не интересовалась, чем занят ребенок», — говорится в сообщении.

О происшествии сообщили прохожие. В комментариях к записи напоминают о необходимости ставить на окна защиту.

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