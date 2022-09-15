18 сентября
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Происшествия

Маленьких детей подкинули в подъезд в Новосибирске

Двух маленьких детей, мальчика и девочку, оставили в подъезде жилого дома в Новосибирске. Их забрала к себе одна из жительниц. Об этом сообщает Gorsite.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Женщина возвращалась домой после того, как отвезла дочь в университет. В подъезде она обнаружила двух маленьких детей — девочку 4-х лет и мальчика 6 лет. Жители дома уверенно заявили, что этих подкидышей никогда раньше здесь не видели.

На вопрос, как они здесь оказались, дети не стали отвечать. Смогли лишь назвать свои имена. Мальчик и девочка были голодными и плохо одетыми.

По камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде, жильцы выяснили, что детей привел неизвестный мужчина.

Женщина забрала мальчика и девочку к себе, накормила и умыла. Позже сообщила о подкидышах в полицию. Через некоторое время за детьми приехал сотрудник полиции и отвез их в участок.

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