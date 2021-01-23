Маленький ребенок и его мать пострадали в ДТП с грузовиком на Чуйском тракте

Утром 22 января в Онгудайском районе, на 604 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», грузовик столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба МВД Республики Алтай.

Известно, что 37-летний водитель Chery T21 FL двигался со стороны села Онгудай в направлении с. Шебалино, выехал на «встречку» и допустил столкновение с автомобилем Isuzu Elf, под управлением 36-летнего жителя Алтайского края.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Chery — 35-летняя жительница села Усть-Кокса и ребёнок 2019 года рождения. Их госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что водители автомобилей были трезвые.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.