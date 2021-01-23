Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Маленький ребенок и его мать пострадали в ДТП с грузовиком на Чуйском тракте

Утром 22 января в Онгудайском районе, на 604 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», грузовик столкнулся с иномаркой, сообщает пресс-служба МВД Республики Алтай.

ДТП на Чуйском тракте 22 января.
ДТП на Чуйском тракте 22 января.
04.мвд.рф

Известно, что 37-летний водитель Chery T21 FL двигался со стороны села Онгудай в направлении с. Шебалино, выехал на «встречку» и допустил столкновение с автомобилем Isuzu Elf, под управлением 36-летнего жителя Алтайского края.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Chery — 35-летняя жительница села Усть-Кокса и ребёнок 2019 года рождения. Их госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что водители автомобилей были трезвые.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость