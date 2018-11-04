Маленький ребенок пострадал в ДТП в Алтайском крае

3 ноября на 65-м км автодороги Барнаул — Павловск — Ребриха произошло ДТП, в котором пострадали женщина и двухлетний мальчик, сообщила «Алтайская правда».

По предварительным данным, водитель 1997 года рождения на ВАЗ-21101 ехал со стороны Павловска в сторону Ребрихи. Он не учел дорожные и погодные условия (метель) и вылетел на встречную полосу.

Произошло столкновение с Nissan Qashqai, которым управляла 54-летняя женщина. В результате 42-летняя пассажирка ВАЗа получила телесные повреждения. Ее увезли в Павловскую ЦРБ. Также пострадал пассажир иномарки, двухлетний мальчик. Его доставили в горбольницу № 1 Барнаула. Ребенка пришлось госпитализировать. Полиция проводит проверку по факту ДТП.