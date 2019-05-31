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31 мая
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Происшествия

Маленький ребенок в Бийске чуть не выпал из окна, пока не было родителей

Жители микрорайона Зеленый Клин в Бийске поздно вечером 30 мая вызывали спасателей, чтобы не дать выпасть из окна маленькому ребенку. Люди заметили, что из окна на 6 этаже 9-этажного дома выглядывает девочка, которой на вид было не больше 4 лет, она бросала вниз вещи, пишет «Бийский рабочий».

Окно. Шторы.
Окно. Шторы.
СС0

Ребенок кидал вниз предметы, кричал, в какой-то момент чуть не выпала из окна. Тогда жители и вызвали спасателей.

Приехавшие на место специалисты экстренной службы определили квартиру, в которой находился ребенок. На звонки и стук в дверь никто не ответил. Тогда спасатели вскрыли дверь квартиры. Как оказалось, помимо девочки, в квартире также находился грудной ребенок. Взрослых в помещении не было.

Полиция начала проверку по факту ЧП — опрашивали соседей, очевидцев. Родителей детей удалось отыскать через некоторое время, они были в гостях. Других подробностей пока нет.

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