Маленький ребенок в Бийске чуть не выпал из окна, пока не было родителей

Ребенок кидал вниз предметы, кричал, в какой-то момент чуть не выпала из окна. Тогда жители и вызвали спасателей.
Приехавшие на место специалисты экстренной службы определили квартиру, в которой находился ребенок. На звонки и стук в дверь никто не ответил. Тогда спасатели вскрыли дверь квартиры. Как оказалось, помимо девочки, в квартире также находился грудной ребенок. Взрослых в помещении не было.
Полиция начала проверку по факту ЧП — опрашивали соседей, очевидцев. Родителей детей удалось отыскать через некоторое время, они были в гостях. Других подробностей пока нет.