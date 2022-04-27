Маляра РЖД арестовали по делу о покушении на Соловьева

Это второй из подозреваемых в покушении на тележурналиста Владимира Соловьева. Ранее был арестован первый фигурант — Василий Стрижаков. Они заключены под стражу до 25 июня.

Дружинин вину не признает. Он заявил, что зажигательные смеси ему подбросили.

Он ранее не был судим, работает маляром в РЖД.

Стрижаков также не признал свою вину и заявил, что не планировал преступление, пишет bfm.ru. Он инвалид второй группы, у него на иждивении дочь.

Рассмотрение вопроса об аресте прошло в закрытом режиме.

Всего по этому делу задержаны шесть фигурантов.

Что произошло

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Lenta.ru.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.