Маньяк, который убивал жертв при помощи электричества, вышел на свободу

Почти 15 лет назад он под разными предлогами заманивал своих жертв в гараж, а там казнил с помощью электричества и наблюдал за судорогами умирающих.
Когда его поймали, то отправили в психиатрическую больницу. Когда именно его признали здоровым — неизвестно.
Только недавно маньяк вышел на свободу. На воле он начал работать охранником в торговом центре.
Егор Хабаров на работе.
E1.ru
После того, как один из сотрудников опознал его, Хабарова с небольшим скандалом уволили.
Ранее маньяк из Бурятии признался в убийстве алтайской старушки спустя 30 лет.