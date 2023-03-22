22 марта
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Происшествия

Маньяк, который убивал жертв при помощи электричества, вышел на свободу

В Екатеринбурге вышел на свободу знаменитый маньяк-убийца Егор Хабаров, известный также по кличке Электрик, сообщает E1.ru.

Егор Хабаров.
Егор Хабаров.
E1.ru

Почти 15 лет назад он под разными предлогами заманивал своих жертв в гараж, а там казнил с помощью электричества и наблюдал за судорогами умирающих.

Когда его поймали, то отправили в психиатрическую больницу. Когда именно его признали здоровым — неизвестно.

Только недавно маньяк вышел на свободу. На воле он начал работать охранником в торговом центре.

Егор Хабаров на работе.
Егор Хабаров на работе.
E1.ru

После того, как один из сотрудников опознал его, Хабарова с небольшим скандалом уволили.

Ранее маньяк из Бурятии признался в убийстве алтайской старушки спустя 30 лет.

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