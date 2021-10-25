Иномарка впечаталась в маршрутку и лишилась двери в Барнауле

Удар иномарке пришелся со стороны водителя, сработала подушка безопасности.
Дверь легкового авто оторвало.
На месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.
На развязке у Речного вокзала в Барнауле столкнулись легковушка и маршрутка № 47, сообщили очевидцы в Telegram-канале «В курсе 22».
Удар иномарке пришелся со стороны водителя, сработала подушка безопасности.
Дверь легкового авто оторвало.
На месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.
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