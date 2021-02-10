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10 февраля
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Происшествия

В интернете появилось видео задержания подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в Твери

Жителя Нелидова, подозреваемого в убийстве дочери его сожительницы задержали правоохранители. Об этом сообщили «Тверские ведомости», со ссылкой на следственный комитет России по Тверской области.

В Твери задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки.
В Твери задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки.
СУ СК РФ по Тверской области.

Сообщение о пропаже подростка поступило в полицию 6 февраля. Следователи и криминалисты приехали к дому, где жила 13-летняя девочка для установления обстоятельств произошедшего. В одной из комнат квартиры они и обнаружили тело школьницы.

Согласно версии следствия, 33-летний сожитель матери ребенка задушил падчерицу шарфом. После этого он сбежал, забрав с собой ценные вещи. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет РФ по Тверской области опубликовало видео задержания в своей группе во «Вконтакте».

На сегодняшний день правоохранители опросили соседей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза найденного тела погибшей, а также судебная молекулярно-генетическая экспертиза изъятого.

9 февраля следователи вместе с сотрудниками УМВД России по Тверской области задержали злоумышленника в Твери.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, идет сбор доказательств.

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