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Происшествия

Маршрутка сбила пешехода у ТЦ GALAXY в Барнауле (обновлено)

В Барнауле возле ТРЦ GALAXY маршрутка сбила пешехода, сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.

Маршрутка сбила пешехода у ТЦ GALAXY в Барнауле
Маршрутка сбила пешехода у ТЦ GALAXY в Барнауле
Инцидент Барнаул

Сообщается, что мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Мужчина остался жив, помощь ему оказали медики. На месте также работают сотрудники полиции.

Ранее, 7 мая, около барнаульского торгового центра «Простор» пешеход выскочил на запрещающий сигнал светофора и оказался под колесами авто.

Также накануне на Змеиногорском тракте случилась жуткая авария, погибла женщина- момент столкновения попал на видео.

Обновлено 17:31

Как сообщает краевое ГИБДД, в 13:30 на проспекте Строителей был совершен наезд на пешехода.

По прибытию сотрудниками полиции было установлено, что водитель, 1988 года рождения, управляя автобусом ГАЗ маршрута № 27, допустил наезд на пешехода-мужчину 1987 года рождения.

Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте вблизи видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.

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