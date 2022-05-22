Маршрутка сбила пешехода у ТЦ GALAXY в Барнауле (обновлено)

Сообщается, что мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
Мужчина остался жив, помощь ему оказали медики. На месте также работают сотрудники полиции.
Ранее, 7 мая, около барнаульского торгового центра «Простор» пешеход выскочил на запрещающий сигнал светофора и оказался под колесами авто.
Также накануне на Змеиногорском тракте случилась жуткая авария, погибла женщина- момент столкновения попал на видео.
Обновлено 17:31
Как сообщает краевое ГИБДД, в 13:30 на проспекте Строителей был совершен наезд на пешехода.
По прибытию сотрудниками полиции было установлено, что водитель, 1988 года рождения, управляя автобусом ГАЗ маршрута № 27, допустил наезд на пешехода-мужчину 1987 года рождения.
Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте вблизи видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.