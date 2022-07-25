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Происшествия

Машина скорой помощи с пациенткой внутри попала в ДТП в сибирском городе

В Новосибирске произошла авария с участием машины скорой помощи, перевозившей пациентку и автомобилем «Рено», сообщает портал «Сибкрай.ру» со ссылкой на очевидцев и информацию пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария с участием машины «скорой помощи»
Авария с участием машины «скорой помощи»
ГИБДД по Новосибирской области

Столкновение двух автомобилей произошло около трёх часов ночи. В результате аварии пострадали два человека — водитель легковушки и женщина, сопровождавшая пациентку.

«В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель Renault 1965 года рождения и женщина 1966 года рождения, сопровождавшая пациентку скорой. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», — прокомментировали аварию в ГИБДД.

Ранее в Барнауле произошло жесткое ДТП на ул. Северо-Западной.

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