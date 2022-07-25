Машина скорой помощи с пациенткой внутри попала в ДТП в сибирском городе

Столкновение двух автомобилей произошло около трёх часов ночи. В результате аварии пострадали два человека — водитель легковушки и женщина, сопровождавшая пациентку.
«В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водитель Renault 1965 года рождения и женщина 1966 года рождения, сопровождавшая пациентку скорой. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», — прокомментировали аварию в ГИБДД.
Ранее в Барнауле произошло жесткое ДТП на ул. Северо-Западной.