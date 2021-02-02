Машина слетела с Чуйского тракта и приземлилась на крышу на берегу Катуни

1 февраля в Республике Алтай пьяный водитель слетел с трассы. Машина приземлилась на берегу Катуни, перевернувшись на крышу.

ДТП случилось в Онгудайском районе на 687 километре Чуйского тракта. 36-летний местный житель на Toyota Noah ехал в направлении села Акташ и не справился с управлением.

Водитель выжил, но получил травмы и попал в районную больницу.

«Предварительно установлено, что сельчанин сел за руль с признаками опьянения. В связи с госпитализацией его освидетельствование на состояние опьянения сотрудниками полиции не проводилось», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Анализ крови на наличие алкоголя у водителя взяли уже в больнице.

Возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).