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Происшествия

Машина влетела в сугроб на улице Барнаула

Легковой автомобиль влетел в сугроб в результате ДТП на улице Барнаула, сообщили пользователи паблика Barnaul22

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Авария случилась на перекрёстке ул. Малахова и ул. Эмилии Алексеевой. Второй автомобиль, который участвовал в ДТП, остался на проезжей части. О пострадавших ничего не известно.

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