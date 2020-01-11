Машина влетела в сугроб на улице Барнаула

Легковой автомобиль влетел в сугроб в результате ДТП на улице Барнаула, сообщили пользователи паблика Barnaul22

Авария случилась на перекрёстке ул. Малахова и ул. Эмилии Алексеевой. Второй автомобиль, который участвовал в ДТП, остался на проезжей части. О пострадавших ничего не известно.