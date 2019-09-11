Машины в хлам: очевидец снял последствия серьезной аварии с грузовиком в Бийске

В Бийске 11 сентября произошло серьезное ДТП с участием грузовика-погрузчика Isuzu и легковушки Nissan Wingroad. как сообщили в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска», в аварии все выжили. Чего не скажешь об автомобилях.