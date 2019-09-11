Машины в хлам: очевидец снял последствия серьезной аварии с грузовиком в Бийске

По словам очевидцев, грузовик не пропустил Nissan и допустил столкновение.
«Пострадавшие есть, но не сильно. Жизни нечего не угрожает», — сообщил подписчик группы.
На месте работали сотрудники полиции. Идет проверка.
В Бийске 11 сентября произошло серьезное ДТП с участием грузовика-погрузчика Isuzu и легковушки Nissan Wingroad. как сообщили в группе «Аварком Бийск «Все ДТП Бийска», в аварии все выжили. Чего не скажешь об автомобилях.
По словам очевидцев, грузовик не пропустил Nissan и допустил столкновение.
«Пострадавшие есть, но не сильно. Жизни нечего не угрожает», — сообщил подписчик группы.
На месте работали сотрудники полиции. Идет проверка.
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