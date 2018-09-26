В Алтайском крае поймали машиниста, который разбирал электровозы на цветной металл

Машинист тепловоза и его напарник несколько раз крали детали локомотивов, которыми сами же управляли.
Речь идет об индуктивных шунтах, расположенных в высоковольтных камерах локомотивов. Похитители разбирали эти детали и сдавали медные катушки в пункт приема цветного металла. Полицейские задержали одного из подозреваемых при сдаче очередной партии.
30-летний житель Барнаула признался в нескольких случаях хищения. Он рассказал, что крал детали в сговоре с машинистом тепловоза.
Фигурантам дела предъявили обвинение в краже. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.