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В Алтайском крае поймали машиниста, который разбирал электровозы на цветной металл

Двое работников железнодорожной бригады с декабря 2017 по июль 2018 похитили детали электровозов на сумму свыше 200 тысяч рублей, сообщили в Алтайском ЛУ МВД

Электровоз
Электровоз
УТ МВД России по СФО

Машинист тепловоза и его напарник несколько раз крали детали локомотивов, которыми сами же управляли.

Речь идет об индуктивных шунтах, расположенных в высоковольтных камерах локомотивов. Похитители разбирали эти детали и сдавали медные катушки в пункт приема цветного металла. Полицейские задержали одного из подозреваемых при сдаче очередной партии.

30-летний житель Барнаула признался в нескольких случаях хищения. Он рассказал, что крал детали в сговоре с машинистом тепловоза.

Фигурантам дела предъявили обвинение в краже. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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