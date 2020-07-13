Машину разорвало пополам на Чуйском тракте, двое погибли

На 62 км Чуйского тракта в Искитимском районе Новосибирской области произошло жесткое ДТП на встречной полосе. Два человека умерли на месте, еще пятеро получили травмы, сообщили в ГУ МВД по НСО. Автомобиль разорвало пополам.

Авария произошла 11 июля в 1:30. Водитель автомобиля Toyota Premio двигался со стороны Искитима в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное боковое столкновение с автомобилем «ГАЗелью», а затем столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum. Оба автомобиля двигались во встречном направлении.

Водитель Premio и пассажир Ipsum от полученных травм скончались на месте.

В больницы Искитима и Бердска доставили пять пассажиров автомобиля Toyota Ipsum (трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик).

Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — заявили в ведомстве.