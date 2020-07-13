Машину разорвало пополам на Чуйском тракте, двое погибли

Авария произошла 11 июля в 1:30. Водитель автомобиля Toyota Premio двигался со стороны Искитима в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное боковое столкновение с автомобилем «ГАЗелью», а затем столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum. Оба автомобиля двигались во встречном направлении.
Водитель Premio и пассажир Ipsum от полученных травм скончались на месте.
В больницы Искитима и Бердска доставили пять пассажиров автомобиля Toyota Ipsum (трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик).
Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — заявили в ведомстве.