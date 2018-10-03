Читайте нас в соцсетях
3 октября 9°C
Новости
Вся лента
Происшествия
370

Маски-шоу: на Алтае задержали лжеправоохранителя, который вымогал деньги у иностранца

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы у иностранца, сообщает ГУ МВД России по региону.

Задержание подозреваемого в вымогательстве.
Задержание подозреваемого в вымогательстве.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, злоумышленник под угрозой насилия вымогал у гражданина другой страны 2 млн рублей. Мужчина был одет в форму сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, он показывал предмет, похожий на оружие.

Полицейские задержали подозреваемого при силовой поддержке бойцов спецназа. Выяснилось, что это 34-летний уроженец села Енисейское. Во время обыска у него дома нашли предмет, похожий на пистолет, а также несколько видов форменной одежды правоохранительных и силовых структур. Кроме того, у него обнаружили поддельное удостоверение и две радиостанции.

Возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Подозреваемого поместили под арест.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка