Маски-шоу: на Алтае задержали лжеправоохранителя, который вымогал деньги у иностранца

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы у иностранца, сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, злоумышленник под угрозой насилия вымогал у гражданина другой страны 2 млн рублей. Мужчина был одет в форму сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, он показывал предмет, похожий на оружие.

Полицейские задержали подозреваемого при силовой поддержке бойцов спецназа. Выяснилось, что это 34-летний уроженец села Енисейское. Во время обыска у него дома нашли предмет, похожий на пистолет, а также несколько видов форменной одежды правоохранительных и силовых структур. Кроме того, у него обнаружили поддельное удостоверение и две радиостанции.

Возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Подозреваемого поместили под арест.