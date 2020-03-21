Маски-шоу: в Барнауле задержали банду «черных банкиров»

В краевой столице задержали несколько человек, которых подозревают в нелегальном обналичивании денег, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным следствия, несколько барнаульцев с 2016 года под видом предпринимательской деятельности осуществляли обналичивание денег без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Жители краевой столицы смогли заработать более 2,25 млн рублей.

Подозреваемых задержали. На месте их работы и проживания провели обыски следователи СК совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по региону. Изъяли более 16 млн рублей наличными.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Расследование продолжается.