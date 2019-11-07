Масштабная спецоперация: алтайские полицейские задержали банду кредитных мошенников

Группа из 16 человек обманула с кредитами более тысячи жителей сибирских регионов. Мошенников задержали сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю, сообщила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк.

Среди пострадавших в основном жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. Злоумышленники обещали гражданам помощь в получении кредитов, но на самом деле похищали и деньги.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции барнаульского УМВД вместе с коллегами из краевого главка и Росгвардии провели спецоперации одновременно в четырех регионах.

В ходе 25 обысков изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны, сим-карты и другие вещи, важные для расследования дела.

По данным полиции, роли между сообщниками четко распределялись: одни находили клиентов, нуждающихся в кредитах, другие убеждали их в том, что за деньги фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников «колл-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в сети, а также сбор средств за мнимые услуги.

Четырех фигурантов заключили под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.