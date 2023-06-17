17 июня
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Происшествия

Масштабный пожар разгорелся на зерноскладе в Алтайском крае

Мощный пожар вспыхнул на зерноскладе в Заринской районе. Площадь возгорания составила порядка 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на зерноскладе в Заринской районе
Пожар на зерноскладе в Заринской районе
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя охватило крышу здания. Склад оказался пустым, люди покинули помещение.

Огонь рисковал перекинуться на соседние помещения. Также внутри были обнаружены газовые баллоны.

"Благодаря мужественным и профессиональным действиям пожарных из горящего здания было вынесено пять газовых баллонов, угроза перехода огня была снята", - сообщают в ведомстве.

Пожар тушили 19 спасателей ГУ МЧС и семь единиц техники. Также привлекались силы пожарной части ПАСС АО «Алтай-Кокс».

Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 3 утра. Причины случившего выясняются.

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