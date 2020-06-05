Масштабное бедствие в Норильске видно из космоса. Опубликованы снимки

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, где в данный момент объявлена ЧС федерального уровня.

На обнародованных фото запечатлены заметные нефтяные пятна на реке Амбарная, а также боновые заграждения и следы земляных работ.

Напомним, что утечка более 20 тысяч тонн горючего произошла после того, как один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения.

В данный момент на территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту «загрязнения поверхностных водных объектов, повлекшему причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам».

Также возбуждено дело о «загрязнении и иной порче земли опасными химическими веществами, повлекшем причинение вреда окружающей среде».