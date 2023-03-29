Массовая авария привела к 14-километровой пробке под Новосибирском

По предварительной информации, ДТП произошло в Советском районе около дома № 17 на улице Рыбацкой.
Водитель грузовика МАЗ ехал из Новосибирска в сторону Бердска. Он не справился с управлением и врезался в ограждение по ходу движения, после чего съехал в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика, его госпитализировали.
В это же месте произошла вторая авария. Водитель Toyota Corona ехал по тому же маршруту, что и грузовик.
Он не справился с управлением, выехал на встречу и столкнулся сразу с несколькими автомобилями: Toyota Harrier, Nissan AD, двумя автомобилями Scania и грузовой ГАЗелью.
В аварии пострадал водитель Toyota Corona. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.