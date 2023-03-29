Массовая авария привела к 14-километровой пробке под Новосибирском

Массовая авария произошла в 7 утра на Бердском шоссе под Новосибирском 29 марта. В результате образовалась пробка в 14 км. Об этом сообщает ngs.ru.

По предварительной информации, ДТП произошло в Советском районе около дома № 17 на улице Рыбацкой.

Водитель грузовика МАЗ ехал из Новосибирска в сторону Бердска. Он не справился с управлением и врезался в ограждение по ходу движения, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, его госпитализировали.

В это же месте произошла вторая авария. Водитель Toyota Corona ехал по тому же маршруту, что и грузовик.

Он не справился с управлением, выехал на встречу и столкнулся сразу с несколькими автомобилями: Toyota Harrier, Nissan AD, двумя автомобилями Scania и грузовой ГАЗелью.

В аварии пострадал водитель Toyota Corona. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.